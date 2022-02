Calcio: Mondiali Qatar 2022, Fifa valuta rose di 26 giocatori e 5 sostituzioni

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - La Fifa sta valutando l'aumento del numero di giocatori nelle squadre per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 da 23 a 26 a causa degli effetti della pandemia di Covid-19. Una decisione sarà presa al Congresso Ffa alla fine di marzo. Con la prima Coppa del Mondo invernale in assoluto che prende il via il 21 novembre, sembra che ci siano preoccupazioni che la pandemia possa ancora una volta causare notevoli incertezze alle squadre. La rosa di 26 giocatori era quella ammessa agli Europei della scorsa estate mentre la Copa America 2021 ne consentiva 28, quindi la Fifa starebbe effettivamente penando di seguire l'esempio. Inoltre la Fifa approverà le cinque sostituzioni anche nelle partite in Qatar anziché tre.