Bollette: all'odg Cdm dl energia e superbonus

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge sulle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Presidenza - Giustizia - Economia e finanze - Sviluppo economico - Transizione ecologica - Infrastrutture e mobilita' sostenibili); decreto-legge sulle misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Presidenza - Giustizia - Economia e finanze - Transizione ecologica); leggi regionali; varie ed eventuali.