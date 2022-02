Traghetto: Codacons, 'passeggeri hanno diritto a risarcimento per paura e stress subiti'**

18 febbraio 2022 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Tutti i passeggeri della nave Euroferry Olympia della Grimaldi Lines coinvolti nell'incendio odierno "hanno diritto al risarcimento dei danni per la paura e lo stress subiti, e per il rischi corsi sul fronte dell'incolumità". Lo afferma il Codacons, che ricorda come "la giustizia italiana, grazie ad un ricorso dell'associazione, abbia già riconosciuto il diritto dei viaggiatori a ricevere un indennizzo per lo stress post-traumatico da naufragio".

Tutti i cittadini presenti sulla nave Olympia "possono rivolgersi al Codacons per avviare le dovute azioni nei confronti di Grimaldi Lines -spiega l'associazione- Chiederemo alla società un equo risarcimento per i passeggeri e, in caso di rifiuto, avvieremo una azione collettiva dinanzi la giustizia italiana volta a far valere i diritti di chi, a bordo del traghetto, ha vissuto un vero e proprio incubo e corso rischi enormi". Tutti gli interessati "possono inviare una mail all'indirizzo [email protected] e riceveranno informazioni e assistenza", fa sapere il Codacons.