Governo: Fedriga, 'vedremo se arriva a fine legislatura, serve responsabilità'**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Se questo governo arriva a fine legislatura? “Vedremo, non si può pensare di governare mirando soltanto alla campagna elettorale, serve responsabilità, non bisogna alzare lo scontro per avere visibilità”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg ed esponente della Lega.

Come voterà ai prossimi referendum? “Voterò molto convintamente tutti si, anche a quello sulla Severino. E a quelli che non sono passati, avrei votato no convinto a tutti e due”.