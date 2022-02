18 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Verrà portata oggi in Cdm, su iniziativa dei ministri Roberto Speranza e Elena Bonetti, una proposta per il finanziamento di un fondo a sostegno delle famiglie dei professionisti sanitari deceduti per Covid. Si apprende da fonti di governo.