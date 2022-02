17 febbraio 2022 a

"L'Italia è sempre impegnata in prima fila per una soluzione diplomatica e si può contare sull'Italia per raggiungere una soluzione diplomatica" nella crisi ucraina. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nelle dichiarazioni all'inizio dell'incontro a Mosca con il ministro russo Sergei Lavrov.