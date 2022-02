Ucraina: Provenzano guida Pd a sit in Sant'Egidio, Letta in aula per voto eutanasia

17 febbraio 2022 a

Roma, 17 feb (Adnkronos) - Il Pd parteciperà oggi alla manifestazione per la pace in Ucraina indetta dalla Comunità di Sant' Egidio a piazza SS. Apostoli alle 17,30 con una delegazione guidata dal vice segretario Peppe Provenzano. Tutti i deputati, compreso il segretario Enrico Letta, saranno invece impegnati in aula alla Camera per l'inizio delle votazioni sul suicidio assistito, previsto alla stessa ora. Lo rende noto il Pd.