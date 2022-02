THE 8 x JEFF KOONS: l'artista statunitense ha creato la sua auto da sogno con BMW

17 febbraio 2022 a

LOS ANGELES e MONACO DI BAVIERA, 17 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- 99 automobili in edizione limitata: un numero limitato di Gran Coupé M850i xDrive nate dalla stretta collaborazione tra Jeff Koons e BMW. THE 8 x JEFF KOONS, frutto della più complessa progettazione nella storia di BMW, verrà presentato al pubblico globale.

Jeff Koons, artista, afferma: "La mia edizione della serie BMW 8 è l'auto dei miei sogni! Non vedo l'ora di guidarla e portarla in giro, e spero che la gente si potrà godere la Gran Coupé esattamente come me".

Ogni settimana verranno dipinte solo quattro auto. L'interno è composto da materiali e pelle di alta qualità e un coperchio del portabibite che riporta l'edizione speciale e la firma dell'artista. I sedili sono realizzati in rosso e blu, riproponendo i colori dei supereroi dell'universo dei fumetti ma anche di BMW M. L'esplosione di linee cromatiche è un omaggio all'Art Car BMW 2010 dell'artista, mentre il "POP!" e le immagini del vapore simboleggiano la potenza e la velocità delle auto THE 8 X JEFF KOONS.

THE 8 x JEFF KOONS saranno esposti al Rockefeller Plaza di Manhattan prima che un veicolo, firmato da Jeff Koons, venga messo all'asta da Christie's a New York il 4 aprile. Tutti i proventi dell'offerta vincente saranno devoluti al International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Jeff Koons collabora personalmente con questa ONG no profit da oltre vent'anni.

THE 8 x JEFF KOONS: prezzo su richiesta, disponibile tramite le concessionarie BMW. Richieste e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web [email protected] e nel BMW PressClub .

