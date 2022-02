Scuola: Azzolina, 'bocciato emendamento che avrebbe impedito rinnovo supplenze'

17 febbraio 2022 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “L'emendamento Aprea (Fi), che non avrebbe permesso quest'anno l'aggiornamento delle graduatorie e il contemporaneo rinnovo delle graduatorie per le supplenze per tutti, è stato bocciato stanotte alla Camera dei Deputati alle ore 03:30 grazie, in primis, a me, al M5s e alla maggioranza delle deputate e dei deputati della mia commissione Affari Costituzionali e della commissione Bilancio. Comunico che la Lega ha invece votato a favore dell'emendamento". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"Chissà cosa avranno da dire al riguardo alcuni rappresentanti della Lega al Governo, in particolare all'Istruzione. Non potevamo permettere che venissero bloccati migliaia di giovani e precari. Sono state inoltre approvate le misure per consentire la rapida assunzione degli specializzati sul sostegno anche per il prossimo anno scolastico! Oggi io e i miei colleghi continueremo a votare. Il Governo ora non perda tempo e proceda al più presto con gli atti necessari. Le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie per le supplenze vanno aggiornate subito", conclude.