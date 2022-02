Mostre: crypto arte, a Milano dal 23 febbraio si potranno indossare i gioielli di Kris Ruhs

17 febbraio 2022 a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Mercoledì prossimo a Milano la Fondazione Sozzani, introdurrà nel Metaverso l'opera del noto artista newyorkese Kris Ruhs, suo Co-fondatore, con una mostra di gioielli scultorei da lui realizzati che si potranno indossare nella realtà aumentata. L'ingresso della Fondazione Sozzani nel mondo della crypto arte è stato possibile grazie alla collaborazione con Tailor Ventures, società di Venture Capital del settore tecnologico, che ha ideato la piattaforma Xbinary e che è, inoltre, curatore del progetto NFT Genesis Jewelry e ponte tra realtà trasversali.

Il progetto Genesis Jewelry di Kris Ruhs prende il nome dal greco antico e fa riferimento alle origini. Qui è il Metaverso ad essere un inizio, la creazione o la formazione di qualcosa di radicalmente nuovo per Kris Ruhs con cui la Fondazione Sozzani prosegue il suo impegno per un consumo responsabile.

Sette pezzi unici di gioielli scultorei di Kris Ruhs, provenienti dal suo archivio, “l'arte da indossare”, sono stati selezionati da Xbinary. I gioielli saranno trasformati nelle loro repliche digitali con la realtà aumentata (AR) e saranno disponibili all'interno del marketplace di DressX, piattaforma internazionale di moda digitale.

"Genesis Jewelry di Kris Ruhs by Xbinary permette di vivere un'esperienza interattiva, immersiva, e di esplorare l'arte digitale con lo scopo di limitare il consumo permettendo di scegliere consapevolmente un pezzo di arte da indossare digitale o fisico”, dichiara Carla Sozzani, che ha dato vita alla Fondazione che porta il suo nome. “Forgio e scolpisco io stesso ogni singolo elemento dei miei gioielli. Sono pezzi unici. Grazie al Metaverso saranno accessibili a tutti, nel mondo. Le cose possono essere identiche nell'essenza ma mai nella realtà”, afferma Kris Ruhs, che nel suo lavoro crea una continua moltiplicazione di forme organiche per reinterpretare l'inesauribile espressione della natura.

"Come fondatore del progetto Xbinary, sono entusiasta di connettere le emozioni fisiche del mondo dell'arte all'esperienza della realtà virtuale. Grazie a Kris Ruhs, a Carla Sozzani e alla Fondazione Sozzani per il loro supporto in questo progetto di arte come replica digitale", commenta con soddisfazione Valerio Pastore, fondatore di Tailor Venture e ideatore del progetto Xbinary.

I gioielli fisici sono d'argento, scolpiti a mano da Ruhs. Ora, utilizzando la realtà aumentata e la luce digitale, una nuova espressione dell'essenza singolare di ogni pezzo può essere vissuta da ogni spettatore attraverso questa inedita esperienza nel Metaverso.

Gli Nft Genesis Jewelry di Kris Ruhs saranno disponibili esclusivamente su DressX Nft Marketplace e la data di lancio sarà rivelata il 23 febbraio 2022 alla Fondazione Sozzani, nel corso di un evento esclusivo in programma dalle 15 alle 19 e 30.