Mobilità: Fontana, 'con Pnrr possiamo progettare futuro Paese'

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Mobilità sostenibile e rigenerazione urbana sono temi molto sentiti e sempre più al centro del dibattito, non a caso l'Europa li ha contemplati nel Recovery Plan, destinando risorse importanti. Il mondo sta cambiando, per la prima volta siamo nella condizione di progettare il futuro del nostro Paese con a disposizione le risorse per realizzarlo. Quindi non dobbiamo perdere tempo". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Milano al convegno 'La mobilità sostenibile come volàno per la rigenerazione urbana', organizzato dal Forum Ambrosetti.

"Regione Lombardia -ha aggiunto- ancor prima che l'Europa desse indicazioni, aveva iniziato a lavorare su questi punti. Un anno e mezzo fa abbiamo approvato la 'Legge di rigenerazione urbana', garantendo ai Comuni maggior margine di intervento sul patrimonio dismesso, per evitare un ulteriore consumo di suolo. E seguendo tale direzione l'anno scorso abbiamo emesso un bando per il quale sono stati stanziati 150 milioni di euro per favorire la rigenerazione di aree dismesse all'interno di città di almeno 50.000 abitanti e un altro di 30 milioni, rifinanziato successivamente con altrettanti 30 milioni, per favorire interventi nei piccoli comuni e nei piccoli borghi".

Fontana ha sottolineato il successo ottenuto dal bando. "Tutte le amministrazioni comunali -ha spiegato- hanno risposto con progetti molto interessanti e belli. Per il bando da 150 milioni sono arrivati 17 progetti e ne abbiamo finanziati 14. Dobbiamo avere una visione di quello che sarà il futuro della nostra Regione. Credo - ha rimarcato il governatore - che non si debba più parlare di 'smart city', ma di 'smart land'".