Milano: ricercato per rapina in Perù, arrestato in Stazione Centrale

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - La polizia ferroviaria ha arrestato a Milano un cittadino peruviano di 48 anni, ricercato dalle autorità del Perù. Gli agenti, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno controllato un uomo, che ha dichiarato di essere in attesa di un treno diretto in Francia. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il 48enne era ricercato dalle autorità peruviane con un mandato d'arresto provvisorio ai fini di estradizione per il reato di rapina in concorso commesso nel 1996 in Perù. L'uomo è stato portato in carcere a disposizione della Corte d'Appello di Milano.