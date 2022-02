Bluebell Capital Partners - Risposta alla lettera aperta del consiglio di amministrazione di Solvay sulle operazioni di soda a Rosignano

17 febbraio 2022 a

- LONDON, Feb. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con riferimento alla lettera aperta diffusa dal Consiglio di Amministrazione di Solvay S.A. ("Solvay") (Euronext Brussels: SOLB.BR), con riguardo alle sue attività di produzione della soda a Rosignano (la "Lettera Aperta di Solvay"), in data 10 febbraio 2022, si desidera precisare quanto segue:

Bluebell Capital Partners conferma di possedere 1 (una) azione di Solvay, qualificandosi in quanto tale come azionista. Questa partecipazione fa parte di un'iniziativa senza scopo di lucro (“One Share ESG Campaign”), in cui, senza alcun interesse economico, mettiamo le nostre competenze di investitori finanziari attivisti, al servizio di organizzazioni ambientali, comunità locali ed amministratori. L'unico obiettivo è quello di affrontare pro bono, rilevanti questioni ambientali o sociali, come parte del nostro più ampio impegno nella finanza eco-sostenibile.

Nel 21° secolo, la conservazione e l'uso di pratiche sostenibili, per limitare l'impatto negativo delle attività produttive sulle risorse idriche d'acqua dolce e marine, è universalmente riconosciuto come uno dei pilastri chiave dell'agenda climatica. Tutto questo è sottolineato dall'adozione dell'Agenda 2030 con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite. Tra questi obiettivi, quello al 2025 di "prevenire e ridurre significativamente l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare dalle attività terrestri, compresi i detriti marini" (SDG 14.1) riveste particolare importanza.

È davvero un peccato che Solvay - che si definisce “una società che si occupa di scienza mettendo la sostenibilità al centro delle proprie attività”1 - non sembri pronta a sostenere questo principio (SDG 14.1) nello stabilimento per la produzione di soda a Rosignano (Italia), dove ogni anno, l'azienda scarica sul litorale, e poi direttamente nel Mar Mediterraneo, centinaia di migliaia di tonnellate di solidi sospesi, contenenti nichel, cadmio, cromo, arsenico e mercurio. In base ai dati forniti dalla società, Solvay nel triennio dal 2018 al 2020, ha sversato a mare 688.000 tonnellate di solidi sospesi, contenenti 88,7 tonnellate di metalli pesanti2.

Lo sversamento dei rifiuti della produzione di soda dallo Stabilimento della Solvay a Rosignano ha creato una discarica a cielo aperto, con l'aspetto accattivante (e fuorviante) di un'idilliaca spiaggia caraibica (le cosiddette 'Spiagge bianche' di Rosignano).

Contrariamente a quanto dichiarato dalla Solvay nella Lettera Aperta diffusa dal Consiglio d'Amministrazione, Bluebell Capital Partners ha interesse unicamente in un confronto basato su dati scientifici e riscontrabili, e per questo abbiamo messo a disposizione di Solvay tutta la documentazione3 che abbiamo esaminato e valutato. Abbiamo anche analizzato, in dettaglio, le risposte fornite da Solvay alle domande poste da Bluebell Capital Partners, all'Assemblea dei Soci a maggio 2021. Siamo rimasti estremamente delusi dalla condotta della Solvay che si è rifiutata (l'11 giugno 2021)4 di fornire chiarimenti alle incongruenze ed omissioni che abbiamo evidenziato alla società dopo aver analizzato le informazioni rese in assemblea5.

Abbiamo anche analizzato con attenzione la presentazione "Solvay – la Produzione della soda a Rosignano (gennaio 2022)" 6 (la "Presentazione Solvay"), cui si fa riferimento nella Lettera Aperta di Solvay. Abbiamo trovato il contenuto della presentazione inconcludente, irrilevante e fuorviante.

Nella Presentazione Solvay si legge che, secondo l'agenzia di monitoraggio ARPAT7 a Rosignano, la "Qualità della balneazione è Eccellente". Riteniamo che questa affermazione sia fuorviante, in quanto Solvay ha omesso di specificare che la valutazione dell'ARPAT si basa “solo [su] 2 parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali), indicatori della presenza di tali apporti fecali” (ARPAT), “senza prendere in considerazione alcun aspetto ecologico, nè chimico, né organolettico (cioè̀ percepibile mediante i sensi, come l'odore, il colore, ecc.), nè estetico o paesaggistico, riferibile all'acqua, alle spiagge o ai fondali" (ARPAT). Risulta dunque accertato che la valutazione dell'ARPAT non supporta affatto la conclusione che le sostanze sversate da Solvay nel mare non influenzino negativamente la qualità della balneazione, come è stato invece fatto intendere da quanto rappresentato nella Presentazione Solvay. Pertanto, la presentazione ha fornito un messaggio fuorviante, nel migliore dei casi, ma in ultima analisi ingannevole.

Nella Presentazione Solvay si legge che lo “stato ecologico e chimico di Rosignano [è] in linea con la costa toscana”, con riferimento ad un secondo rapporto dell'agenzia italiana di monitoraggio ARPAT8. Premesso che la responsabilità della Solvay per l'impatto ambientale a Rosignano non risulterebbe sminuita dall'esistenza di problemi ambientali analoghi in altre aree, Solvay ha omesso di specificare che l'ARPAT ha classificato lo stato chimico del corpo idrico di Rosignano come "NON BUONO"9. Il rapporto dell'ARPAT ha inoltre fatto ampio riferimento all'eccessiva presenza di mercurio, arsenico ed esaclorobenzene (HCB) nel corpo idrico di Rosignano.

Ma non basta. Solvay in passato ha ripetutamente e pubblicamente dichiarato che i metalli pesanti (compreso il mercurio10), contenuti nei solidi sospesi scaricati in mare a Rosignano, “rimangono imprigionati nello stato solido del calcare e non possono essere assorbiti dagli organismi viventi, comprese le persone e i pesci” e “non possono essere assorbiti dagli organismi viventi, comprese le persone e i pesc”11. Nella Presentazione di Solvay veniva omesso che il suddetto rapporto dell'ARPAT, espressamente richiamato nella presentazione, affermava che “le analisi per determinare la presenza del mercurio nei pesci hanno indicato una situazione di bioaccumulo di questo metallo lungo tutta la costa, con superamenti dello standard ambientale in tutti i corpi idrici tranne Costa del Serchio” (ARPAT). E dunque le conclusioni di studio riguardano anche Rosignano.

Dopo il nostro interessamento iniziale nel settembre 2020, le preoccupazioni di Bluebell Capital Partners in merito all'attività di Solvay a Rosignano hanno attirato l'attenzione del Parlamento Europeo12 ed in Italia del Parlamento Regionale della Toscana13,14, della Camera dei Deputati15,16 e del Senato17, dli investitori istituzionali ed organizzazioni ambientaliste18, del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento ecocompatibile delle sostanze pericolose e dei rifiuti19, del Presidente della Commissione parlamentare italiana d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sui reati ambientali20, dell'agenzia di rating MSCI (che ha declassato il rating ESG di Solvay nel marzo 2021, facendo riferimento al “contraccolpo per lo scarico di rifiuti dal suo impianto di soda di Rosignano”), di membri della comunità locale, dei principali media nazionali e internazionali e di milioni di followers sui social media che hanno lanciato una protesta per la condotta ambientalistica della Solvay a Rosignano ritenuta assolutamente irresponsabile21.

Con l'obiettivo di poter fare passi concreti per risolvere urgentemente il problema, noi siamo disponibili a ricercare un dialogo costruttivo con la Solvay, per trovare la migliore soluzione per tutte le parti coinvolte. Ancora una volta, esortiamo Solvay a mettere a disposizione, oltre ai documenti citati nella Lettera Aperta - una documentazione incompleta e insufficiente - la necessaria documentazione scientifica per dimostrare che non è vero che: (i) i solidi sospesi scaricati da Solvay in mare non si disperdono ma formano un accumulo localizzato (le ‘Spiagge Bianche') ; (ii) i metalli pesanti contenuti in grani di dimensione di pochi micron, vengono assorbiti dagli organismi viventi; (iii) l'erosione costiera è causata, o influenzata, dal drenaggio da parte di Solvay delle acque dei fiumi Cecina e Cinque e dalla costruzione della diga di San Luce; (iv) l'acqua di mare prelevata da Solvay è utilizzata prevalentemente come acqua di raffreddamento; e (v) sono stati riscontrati elevati livelli di mortalità per malattie cronico-degenerative (o per altre malattie) nel comune di Rosignano, rispetto al vicino comune meno industrializzato di Cecina, ed esiste una relazione causa-effetto tra l'eccesso di mortalità e le emissioni ambientali locali.

In riferimento al rinnovo avvenuto lo scorso 20 gennaio 2022 dell'autorizzazione ambientale (IPPC) concessa allo stabilimento della Solvay a Rosignano, da parte dell'attuale Ministro per la Transizione Ecologica, non è affatto vero che l'autorizzazione abbia convalidato le pratiche ambientali di Solvay. Le questioni che Bluebell Capital Partners ha sollevato nel 2020-2021, sono state direttamente menzionate nel comunicato stampa emesso dal Ministero della Transizione Ecologica il 1° febbraio 2022: “i temi toccati dalla nuova AIA 2022 prescindono dal più̀ ampio e complesso tema pregresso del danno ambientale e delle bonifiche a Rosignano. Su queste il Ministero sta comunque continuando a operare. Per esempio, tutte le segnalazioni pervenute fra il 202022 e il 202123 sono state inoltrate alle strutture ministeriali preposte che hanno richiesto immediatamente a Ispra ulteriori verifiche e proposte di intervento. Queste sono pervenute a dicembre 2021 e sono oggetto di un'interlocuzione tra il Ministero e Solvay” (Ministero della Transizione Ecologica, 1° febbraio 2022)24 .

Aneddoticamente, l'attuale Ministro per la Transizione Ecologica, ha rinnovato l'autorizzazione che ha durata di dodici anni, con cinque anni di anticipo sulla scadenza naturale, prolungandola di altri sette anni, nonostante (per sua stessa ammissione) fossero ancora in corso “ulteriori verifiche” sulle questioni ambientali di “più ampio e complesso” respiro a Rosignano. Siamo molto incuriositi dalle ragioni per l'estensione anticipata dell'autorizzazione ambientale.

Il Ministro della Transizione Ecologica nel suo precedente ruolo di dirigente della società che opera nella difesa Leonardo Spa, il 2 febbraio 2021 (cioè undici giorni prima della nomina a Ministro) aveva annunciato una joint-venture tra Leonardo Spa e Solvay25,26. Per quanto noto, ci risulta che l'attuale Ministro della Transizione Ecologica, nominato nel febbraio 2021, non si era dimesso da Leonardo Spa, ma si era messo in aspettativa. A causa del potenziale conflitto di interessi, e alla luce delle ben note questioni ambientali irrisolte della Solvay a Rosignano, la nuova autorizzazione ambientale concessa dal Ministro nel gennaio 2022, ha destato grande interesse dei media ed è divenuta oggetto di numerose interrogazioni parlamentari alla Regione Toscana, alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica27,28,29,30.

Come ha scritto l'influente rivista di moda Vogue, nel suo iconico numero di settembre 2021: "la spiaggia di Rosignano-Solvay è diventata il simbolo di una conversazione urgente sul rapporto sempre più rilevante tra le persone e l'ambiente"31. Solvay non può sottrarsi dall'avere questa "conversazione urgente" con i suoi stakeholder semplicemente pubblicando una 'Lettera Aperta'. Piuttosto, sarebbe auspicabile che finalmente promuovesse un dialogo aperto e costruttivo.

