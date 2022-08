Referendum: Ferrara (C.penale Palermo), 'segnale politico potente ma affluenza a rischio'** (2)

17 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Ferrara ribadisce poi che "il referendum sulla separazione delle carriere costituisce un segnale importante da dare all'intera classe politica - aggiunge il Presidente della Camera penale - E non toglierebbe importanza al progetto di legge costituzionale che la Camera penale ha presentato e che verrebbe rilanciato. Quello rimane per noi l'aspetto centrale, per noi è importantissimo".

"Naturalmente il fatto che siano stati bocciati gli altri quesiti - aggiunge Ferrara -purtroppo, pone un po' a rischio l'affluenza alle urne. Perché quei referendum avrebbero portato a una maggiore mobilitazione e partecipazione ai quesiti referendari, soprattutto dei giovani. Si potrebbe temere il raggiungimento del quorum. Insomma, il fatto che gli altri quesiti non siano passati potrebbe portare a una minore partecipazione dell'elettorato".