Governo: maggioranza sbanda, ira Draghi, garantire i voti o non si va avanti** (2)

(Adnkronos) - Ma Draghi non ci sta. Ricorda il grande coinvolgimento che ha accompagnato il varo della legge di bilancio, eppure -ricorda- le critiche fioccarono ugualmente. Sembra essersi rotto qualcosa. Mai come stasera il piano appare inclinato. E più di un presente teme che si vada a sbattere, che dopo la delusione dei Quirinale Draghi sia stanco di mediare. "Di certo non intende tirare a campare... - osserva un ministro - qui son ca..i amari per tutti".

Sullo sfondo il decreto bollette, sul quale, in cabina di regia, non si è proferito parola. Il premier vuole chiudere domani, ma il provvedimento sarebbe ancora in alto mare. In più i partiti continuano a fare la voce grossa, chiedendo risorse su risorse. Ma a Palazzo Chigi il tema dello scostamento di bilancio, almeno al momento, non sembra trovare dimora. E ora l'incidente sembra davvero dietro l'angolo. Forse anche per questo Draghi oggi è stato chiaro, chiarissimo. Non è tempo di piantare bandierine, di fare la voce grossa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. C'è la sfida del Pnrr da centrare. La destinazione è chiara, ma la rotta deve superare correnti e venti avversi.

(di Ileana Sciarra)