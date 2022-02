17 febbraio 2022 a

a

a

Oporto, 17 feb. - (Adnkronos) - Lazio battuta 2-1 in trasferta dal Porto nel match d'andata del playoff di Europa League disputato allo stadio 'Do Dragao' della città portoghese. I biancocelesti in vantaggio con un colpo di tacco di Zaccagni al 23' si fanno rimontare dalla doppietta di Toni Martinez, a segno al 37' e al 49'. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico di Roma per stabilire chi passa agli ottavi di finale.