Stellantis: confermata al 1° marzo presentazione piano strategico

Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - Confermando le indicazioni già fornite nelle scorse settimane il gruppo Stellantis ha ufficializzato oggi al prossimo primo marzo, alle ore 14, la presentazione del suo piano strategico a lungo termine. A illustrarlo sarà l'amministratore delegato Carlos Tavares che - si spiega in una nota - fornirà le informazioni utili per "definire ulteriormente come la Società intende guidare" i processi di mobilità a livello globale.