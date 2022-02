Sicurezza: Comitato ordine Milano fa punto su situazione trasporti Atm

16 febbraio 2022 a

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica di Milano ha fatto il punto sulla situazione della sicurezza del personale e dei passeggeri nel sistema di trasporto nell'area metropolitana milanese. Sulla rete di Atm, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, circola quotidianamente un milione di passeggeri e, a fronte di un costante decremento dei fenomeni di aggressione registrati dal 2009 al 2019, negli ultimi due anni si evidenzia un aumento dei casi di atti vandalici soprattutto sulle linee di superficie, di diverbi anche violenti fra passeggeri e tra passeggeri e personale Atm e aggressioni ad operatori in servizio. Più contenuti gli episodi sulla rete metropolitana.

Per garantire il migliore coordinamento operativo e per un'analisi più tempestiva e costante delle criticità, è stata disposta l'attivazione di un tavolo tecnico dedicato, coordinato dalla Questura, a cui prenderanno parte rappresentanti dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia locale e della security di Atm. All'occorrenza, saranno coinvolti per i profili di competenza anche i vigili del fuoco. Atm assicurerà l'informazione degli approfondimenti svolti anche alle organizzazioni sindacali nell'ambito delle ordinarie strette relazioni sindacali.