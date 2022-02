16 febbraio 2022 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Con ok della Corte, abbiamo l'occasione di avviare in Parlamento un dibattito libero e vero sullo stato della giustizia in Italia. Partendo dagli interessi dei cittadini, siano essi vittime o presunti colpevoli, e non dagli interessi di chi la amministra. #ReferendumGiustizia". Lo scrive su twitter il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Affari europei.