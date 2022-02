Referendum: Ceccanti, 'su giustizia Parlamento intervenga prima consultazione'

16 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Come alcuni di noi avevano giù segnalato lunedì nella riunione promossa dai presidenti Brescia e Parrini, il Parlamento nelle prossime settimane è e deve essere in condizione di esaminare in modo più organico e preciso dei quesiti ora dichiarati ammissibili le questioni da essi sollevate: riforma elettorale del Csm, carcerazione preventiva, distinzione delle funzioni". Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Affari Costituzionali alla Camera.

"Sul decreto Severino è depositato un testo del Pd per risolvere il problema maggiore, quella della sospensione degli amministratori locali e regionali per sentenze non definitive. E' importante che si assuma questa responsabilità, in spirito di dialogo e ascolto reciproco".