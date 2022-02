Psi: Maraio, 'scuola di formazione politica per archiviare stagione populismo'

16 febbraio 2022 a

Roma, 16 feb (Adnkronos) - Prende il via la seconda edizione della scuola di formazione politica organizzata dal Psi intitolata a Carlo Tognoli, il sindaco socialista di Milano, autonomista e riformista, scomparso l'anno scorso.

"Una cassetta degli attrezzi per giovani e amministratori aperta a chiunque voglia partecipare -ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio presentando il programma-. Vogliamo colmare una preoccupante crisi di rappresentanza, insieme alla necessità di superare una lunga stagione fatta di demagogia e populismo, con la formazione di una classe politica che si basi sulle competenze”.

"La fine della Prima Repubblica ha causato non soltanto la crisi del sistema dei partiti ma l'avvento di classi dirigenti senza competenza che via via, da trent'anni a questa parte, ha provocato mancanza di credibilità e l'allontanamento dei cittadini dalla politica. Archiviare quella stagione e promuovere la formazione della classe dirigente sono la bussola della scuola di formazione Tognoli”, ha aggiunto Maraio.