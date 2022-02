Pechino 2022: Vinatzer, 'c'ho creduto e mi sentivo pronto ma non sono mai stato in gara'

16 febbraio 2022 a

Pechino, 16 feb. - (Adnkronos) - "C'ho creduto. Mi sentivo pronto… invece a essere sincero non sono mai stato in gara. Già subito ho fatto tantissima fatica a adattarmi alla neve. Non pensavo che fosse possibile essere cosi deluso dopo una gara e invece si. Ci tenevo troppo a fare bene ma comunque non si molla mai. Tra 3 giorni c'è il Team Event e la stagione non è ancora finita!". Così su Instagram Alex Vinatzer dopo l'uscita di scena nella seconda manche dello slalom olimpico di Pechino 2022. Il 22enne altoatesino aveva chiuso al 17° posto la prima manche.