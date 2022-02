L'exchange di criptovalute Paybis abbassa i suoi limiti minimi di acquisto a 5 Dollari

16 febbraio 2022 a

GLASGOW, Scozia, 16 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Paybis, uno dei principali exchange di criptovalute online, ha abbassato i limiti minimi di acquisto per le sue transazioni di criptovalute. I clienti possono ora acquistare Bitcoin e dozzine di altre criptovalute popolari a partire da soli 5 Dollari. Ciò rende Paybis l'unico grande exchange di criptovalute a offrire questo servizio.

Per rendere l'acquisto ancora più conveniente, Paybis rinuncia anche alla propria commissione per la prima transazione di criptovalute; i clienti devono solo coprire le commissioni della blockchain e quelle per l'elaborazione del pagamento.

Questa offerta è valida per il primo acquisto di qualsiasi token con carta di credito o di debito. Ad esempio, gli utenti possono iniziare con Bitcoin e poi anche acquistare Dogecoin: quest'offerta rimane sempre valida!

Rendere le criptovalute più accessibili

I nuovi limiti fanno parte della missione di Paybis di rendere le criptovalute più accessibili alle persone di tutto il mondo.

Paybis offre già un'esperienza utente semplice e intuitiva. Non ci sono depositi o prelievi da effettuare. Gli utenti possono semplicemente acquistare criptovalute con la propria carta di credito, proprio come faresti con qualsiasi altro acquisto online.

Con i nuovi limiti, Paybis spera di incoraggiare più persone interessate alle criptovalute a fare effettivamente il loro primo acquisto. Se hanno già delle criptovalute, questa è una grande opportunità per diversificare il proprio portafoglio.

Un exchange di criptovalute in crescita

Limiti inferiori sono solo gli ultimi di una serie di aggiornamenti in corso nell'exchange di Paybis. Inoltre, sta continuando ad aggiungere nuovi token crittografici e ad ampliare i suoi potenti strumenti. Gli utenti possono controllare il prezzo attuale di Bitcoin con la stessa facilità con cui effettivamente lo acquistano.

Inoltre, Paybis lavora sempre su nuovi prodotti e servizi per soddisfare le mutevoli esigenze degli appassionati di criptovalute e renderle disponibili per i nuovi clienti.

Cos'è Paybis

Paybis è un importante exchange di criptovalute online che punta a rendere le criptovalute più accessibili. Consente ai suoi clienti di acquistare più di 50 criptovalute in modo rapido e sicuro, senza depositi o commissioni di prelievo. Accetta più di 40 valute internazionali e diversi metodi di pagamento, incluse carte di credito e di debito, servizi di moneta elettronica e bonifici bancari. Paybis è pienamente conforme a tutte le normative applicabili e segue le più rigorose misure di sicurezza. I suoi servizi sono disponibili in più di 180 paesi in tutto il mondo e in 48 stati federati americani.

