Femminicidio: Papatheu (Fi), 'diffondere cultura non violenza'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Per la lotta alla violenza sulle donne "è importante l'aspetto culturale, che è la grande battaglia che il legislatore deve fare, non solo con un atteggiamento normativo che svolgiamo noi parlamentari ma soprattutto con la diffusione di una cultura della non violenza". Lo dice la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, che oggi ha presentato l'iniziativa "Ferma la violenza. Dona una rosa" organizzata insieme all'Associazione Medea.

Una iniziativa, spiega Papatheu, presa perché "è importante il coinvolgimento dei cittadini, degli artisti che oggi hanno deciso di essere presenti mettendoci la faccia perché questo messaggio possa essere amplificato da loro che hanno tantissimi follower". In particolare, questa sera alcuni attori tra cui Giorgio Lupano e Lidia Vitale serviranno ai tavoli insieme alle parlamentari "per una cena di beneficenza a a favore dell'associazione vittime del femminicidio"