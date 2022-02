Covid: report Fiaso, giù i ricoveri del 17%, al Nord il calo più netto con -29%

16 febbraio 2022 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute)() - La curva dei ricoveri comincia a scendere rapidamente. In una settimana il numero il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. E' quanto emerge dalla rilevazione Fiaso negli ospedali sentinella del 15 febbraio. Nei reparti ordinari la diminuzione dei pazienti, rispetto all'8 febbraio, si attesta al 16% mentre nelle terapie intensive il calo è più consistente e arriva al 26%.

La riduzione dei pazienti, tuttavia, procede a ritmi differenti - evidenzia Fiaso - in base alle aree geografiche. Negli ospedali del Nord il calo dei ricoveri, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, è stato del 29%. Nelle strutture del Centro le ospedalizzazioni sono scese dell'11% mentre nel Sud e nelle isole i pazienti si sono ridotte dell'8%.

Nei reparti ordinari i ricoverati 'per Covid', ovvero coloro che hanno sviluppato sindromi respiratori e polmonari, costituiscono il 60% e si tratta per lo più di anziani con altre gravi patologie. La percentuale di pazienti 'con Covid', invece, è pari al 40%: si trovano in ospedale per patologie internistiche o per essere sottoposti, pur da positivi al virus, a un intervento chirurgico. In Rianimazione, invece, solo il 23% è ricoverato 'con Covid'. Circa il 72% dei pazienti che finiscono in ospedale con polmoniti da Covid, non ha affatto una copertura vaccinale o non ce l'ha completa perché sono persone vaccinate da oltre 4 mesi e non hanno fatto la dose booster. A sviluppare sindromi respiratori e polmonari tipiche della malattia da Covid e ad avere necessità di ricovero, dunque, sono per oltre due terzi pazienti che non godono di una copertura vaccinale adeguata.