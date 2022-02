Referendum: Bazoli (Pd), 'su Severino e misure cautelari si interviene con accetta'**

16 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Che dire? Prendiamo atto. Si tratta di quesiti molto diversi tra loro" e per Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera, due dei quesiti ammessi dalla Consulta sono "molto discutibili", ovvero quelli sulla legge Severino e sulle misure cautelari.

Spiega Bazoli all'Adnkronos: "Intervengono con l'accetta su temi delicati. Da una parte l'abrogazione integrale della legge Severino che, a mio parere, è molto discutibile. Si poteva intervenire su alcuni aspetti, migliorare ma non abrogarla integralmente. E poi il quesito sulla limitazione della misure cautelari, un tema che non mi sembra tanto materia da referendum: si rischia di produrre un buco legislativo e anche questo lo trovo abbastanza discutibile".

Per quanto riguarda gli altri due quesiti ammessi dalla Consulta - separazione delle funzioni dei magistrati e Csm - si tratta di temi che sono già parzialmente assorbiti dalla riforma in corso di approvazione in Parlamento". Il fatto che siano stati ammessi questi quesiti referendari può essere un ostacolo alla riforma? "No anzi, sono un ulteriore stimolo a completare la riforma visto che sono peraltro già contenuti nelle bozze che stiamo esaminando". Il Pd si schiererà dunque contro i quesiti su Severino e misure cautelari? "Io ho espresso una mia valutazione personale. Discuteremo e ci sarà una posizione del partito".