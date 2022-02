Ucraina: Maraio, 'sit in del Psi all'ambasciata, Ue riconquisti centralità'

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "L'Europa e le potenze mondiali proseguano nel dialogo e nel confronto, anche duro e serrato, con la Russia per evitare una escalation militare in Ucraina”. Lo ha detto il segretario Maraio in occasione del sit in dei socialisti nei pressi dell'ambasciata ucraina a Roma per chiedere che la crisi fra Russia e Ucraina si risolva attraverso la via diplomatica e politica, senza il ricorso alle armi, e per esprimere solidarietà al popolo ucraino. Al sit in, oltre al segretario del Psi, erano presenti dirigenti e militanti socialisti.

"Le armi generano disastri e la via diplomatica rappresenta l'unica soluzione per risolvere le crisi più difficili, come quella delicatissima che sta vivendo il popolo ucraino -ha aggiunto Maraio-. L'Europa riconquisti centralità politica nelle trattative e guidi i futuri processi di consolidamento e allargamento dell'alleanza atlantica. Il governo Draghi sta fortificando la politica estera del nostro paese perché è nel patto atlantico che costruiremo la cooperazione e la pace tra i popoli”.