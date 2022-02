Superbonus: Conte, 'traina economia, non può essere casus belli'

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. Adnkronos) - "Non ci può essere un casus belli per una misura che consente la rigenerazione urbana del Paese. Una misura che è stata trainante per la crescita economica: non ci si può vantare del 6,5% di Pil appena completato l'anno scorso e poi mettere in discussione questa misura, alla quale di deve per gran parte questo risultato”. Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando alla Camera per prendere parte all'assemblea congiunta di deputati e senatori Cinquestelle sui quesiti referendari.

“Ovviamente se ci sono delle truffe, delle frodi da contrastare, il Movimento 5 Stelle è in prima linea. Rendiamo più efficaci i controlli, ma non mettiamo in discussione una misura che ha fatto crescere un settore, quello delle costruzioni, che era disastrato e ci ha consentito di essere la locomotiva d'Europa", rimarca l'ex premier.