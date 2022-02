15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo partire prima, subito" nella campagna sui territori per la campagna referendaria, "far vedere che ci siamo. Rimbocchiamoci le maniche prima che sia troppo tardi" perché il M5S "è in calo, anche questa settimana. Decidiamo una linea e partiamo subito". Così Angela Raffa, deputata M5S, intervenendo all'assemblea congiunta dei parlamentari grillini con Giuseppe Conte.