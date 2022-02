15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Aspettiamo le decisioni della Corte in merito ai referendum. Se verranno ammessi quelli sulla giustizia, sarà uno stimolo in più per il Parlamento ad intervenire. In caso contrario ci penseranno i cittadini. Il tema della giustizia è rilevante da anni, negli ultimi giorni ne abbiamo avuto conferma”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, alle telecamere di Rete 4.