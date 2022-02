Referendum: Conte, 'estenderemo dibattito anche a iscritti M5S'

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Ci piacerebbe fare" una consultazione online sui referendum, "ci prenderebbe un po' di tempo per farlo, ma mi piacerebbe anche coinvolgere gli iscritti". Lo afferma Giuseppe Conte, arrivando alla Camera per l'assemblea sui referendum. "Nel Movimento 5 stelle funziona in questi termini: si discute ampiamente, Ho fatto ieri una riunione ristretta, ora sto entrando in un'assemblea congiunta di tutti i parlamentari. Voglio estendere questo dibattito a tutti gli iscritti, vedrete già questa sera verrà fuori una proposta molto articolata, all'esito di un dibattito ampio e sereno", assicura.