Pechino 2022: Ghedina, 'argento Goggia frutto di tenacia e voglia di rivalsa'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sofia ha creduto in sé stessa, ero convinto che con la sua voglia di rivalsa e la sua tenacia potesse fare una gran gara". Kristian Ghedina commenta così all'Adnkronos l'argento di Sofia Goggia nella discesa libera femminile ai Giochi olimpici di Pechino alle spalle dell'elvetica Corinne Suter, bronzo a un'altra azzurra, Nadia Delago.

"Goggia ha fatto una grande prova e ha ottenuto un grande risultato. L'ho sempre detto che se Sofia se la fosse sentita, se ci fossero state le condizioni per tornare, doveva provarci. Se hai un infortunio dopo una stagione fatta fin lì alla grande, sei motivato e hai una energia enorme, una adrenalina che ti spinge a rimetterti subito in corsa, e così è stato", prosegue Ghedina che in carriera ha conquistato 3 medaglie iridate con 13 successi in coppa del mondo.

"Aveva addosso una grande energia ed è andata giù nonostante tutto, i medici gli hanno dato speranza di poter gareggiare, poi l'atleta non vuol mollare mai. In 23 giorni il tuo stato di forma, anche se stai un po' fermo, non se ne va, il fisico ha sempre qualcosa che perdi solo col tempo: poi la grande differenza l'ha fatta la testa e ha fatto un gran risultato", conclude.