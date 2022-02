Pechino 2022: curling, l'Italia batte 10-4 gli Usa all'ottavo end

15 febbraio 2022 a

Pechino, 15 feb. - (Adnkronos) - L'Italia porta a casa la seconda vittoria nel round robin di curling nel torneo maschile dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Una bocciata errata da parte degli Stati Uniti consegna quattro punti agli azzurri nell'ottavo end, portando così il risultato sul 10-4. Con sei punti da recuperare, gli statunitensi hanno dato la mano a Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, chiudendo di fatto la contesa. Adesso l'Italia rimane in attesa dei risultati delle altre partite odierne. A seconda delle possibili combinazioni, gli azzurri potrebbero ancora essere in corsa per le semifinali.