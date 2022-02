Moda: Capasa su Sostegni ter, 'servono ancora misure per garantire ripresa' (2)

15 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - La Camera Nazionale della Moda chiede quindi che si continui con le iniziative di supporto agli affitti “perché se l'export vola - ha ricordato il presidente - il commercio interno soffre ancora e deve essere aiutato“ e proprio in questa direzione va l'invito di Capasa al mantenimento delle norme sulle rimanenze di magazzino che prevedono un credito d'imposta proporzionale alle rimanenze del non venduto.

Infine il presidente ha evidenziato il danno subito dal settore a causa dell'esclusione dei marchi di impresa dalle tutele previste dalla norma della patent box per l'agevolazione fiscale sui redditi derivati dall'uso di opere d'ingegno. “Nel mercato globale - ha detto Capasa - la competitività della moda Made in Italy si gioca sempre di più su innovazione e creatività, strumenti che vanno protetti e sostenuti”.

In conclusione dal presidente di Cnmi un appello perché vengano diffuse norme specifiche per favorire il reshoring: “È il momento giusto perché le nostre produzioni rientrino in Italia, ma servono misure ad hoc”.