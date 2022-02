Miss Italia: Zeudi Di Palma, 'il politico con più classe? Giuseppe Conte'

15 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sono tifosissima del Napoli e in particolare di Insigne" ma il calciatore più bello "potrebbe essere Kevin Bonifazi". La neo miss Italia Zeudi Di Palma, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato di sé raccontando, tra le altre cose, quali siano, a suo avviso, il calciatore e l'uomo più bello d'Italia e a quale donna si ispiri. "Fidanzarmi con un calciatore? No, è impossibile, non è da me. Ma tutto può accadere nella vita”.

A proposito del suo nome insolito, Zeudi, la neo reginetta d'Italia rivela: "Il mio nome viene dalla lingua tigri e vuol dire ‘corona imperiale', mentre in antico greco vuol dire ‘grata a Zeus'”. E se il più bello d'Italia a suo avviso è "Gabriel Garko", se potesse scegliere chi preferirebbe essere tra Chiara Ferragni e Greta Thunberg, non ha dubbi: "La Ferragni". Se invece dovesse scegliere una donna a cui ispirarsi, la Di Palma rivela di rifarsi "ad Angelina Jolie, ha uno spirito filantropico che un giorno vorrei acquisire", mentre riguardo al fascino dei politici, non ha dubbi: "Conte ha sicuramente molta classe".