Milano: Sala, 'Regione sta sprecando strada di rigenerare case popolari'

15 febbraio 2022 a

a

a

Milano 15 feb. (Adnkronos) - "La strada di rigenerare le case popolari a Milano con risorse pubbliche la Regione la sta sprecando". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando l'incendio nello stabile Aler di via Bolla.

"Il principale fondo messo a disposizione dallo Stato per le case popolari, cioè il bando 'Sicuro, verde e sociale', ha stanziato 252 milioni di euro per Regione Lombardia, che ha scelto dei parametri abbastanza bizzarri che hanno fatto sì che avremo case popolari nuove e riqualificate, ma nei comuni sul Garda e nel bresciano (chissà perché...)", osserva Sala, spiegando che "di questi 252 milioni, solo 17 arriveranno a Milano (9,5 al Comune per via Tofano e 7,5 ad Aler per via Ricciarelli) mentre altri 22 nei comuni della Città Metropolitana".

"Non tutte le regioni - prosegue il primo cittadino - hanno lavorato così. Anzi tutte le altre hanno avuto come criterio principale il tema della densità e necessità abitativa. Facendo un esempio in Piemonte 28 degli 85 milioni son destinati a Torino".