Milano: Sala, 'incendio via Bolla non sorprende, fallimentare modello gestione Aler'

Milano 15 feb. (Adnkronos) - "L'incendio di ieri in via Bolla purtroppo non è una sorpresa, ma la conferma che lì bisognava intervenire da tempo". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala, all'indomani del rogo nelle cantine dell'edificio popolare gestito da Aler, la società regionale proprietaria del palazzo.

"Via Bolla, via Gola e il quartiere San Siro sono i temi su cui sollecitiamo da tempo Regione Lombardia e Aler ad una svolta", spiega Sala, osservando che "su via Bolla esistono due strade: o intervenire con risorse pubbliche o realizzare un progetto di rigenerazione urbana insieme a operatori privati. Per noi in questo caso l'importante è che vi sia un cambiamento radicale, sta ai proprietari delle case (Regione ed Aler) decidere quale sia la strategia migliore, noi come Comune daremo loro pieno supporto".

Il sindaco di Milano ricorda poi che "sempre a proposito di via Bolla un mese fa al tavolo indetto dalla Prefettura, Aler ha annunciato che avrebbe presentato una proposta di rigenerazione, proposta che attendiamo con ansia".

"Chiunque osservi la cosa ha chiaro che farsi carico di Aler è solo una rogna e che la larghissima parte dei problemi dei quartieri popolari sono in zone gestite dall'ente regionale. Che sia un modello di gestione oggettivamente fallimentare è sotto gli occhi di tutti, eppure in Regione Lombardia lo si difende a spada tratta", attacca Sala, assicurando però che "per provare a dare una svolta siamo disponibili a trovare nuovi percorsi di collaborazione".