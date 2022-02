Milano: Mattinzoli a Sala, 'Non esistono emergenze abitative di serie b' (2)

15 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - "Quello che trovo ancor più increscioso è che il bando in questione chiudeva il 2 dicembre alle ore 12, data in cui il Comune di Milano non aveva presentato nulla. Solo grazie a una settimana di proroga, concessa responsabilmente a tutti i Comuni che non erano riusciti a ultimare la presentazione, gli uffici comunali hanno potuto completare le proprie domande. Palazzo Marino, che avrebbe potuto presentare progetti per almeno 45 milioni di euro, ne ha invece presentati due: uno di 9,5 milioni e uno di circa 5", prosegue l'assessore di Regione Lombardia, osservando: "Difficile erogare risorse se non ci sono proposte. Forse la tanto decantata efficienza del Comune di Milano in questo caso non ha funzionato. Come non ha funzionato anche nel caso del 'Fondo Locazione Morosità Incolpevole', visto che a Milano dal 2016 (dal primo mandato del sindaco Sala, guarda un po') devono essere ancora erogati ai proprietari immobiliari 6,8 milioni di euro per aiutare i cittadini in difficoltà e scongiurare gli sfratti".

"Se poi, per una volta, gli enti sotto i 30.000 abitanti, per loro sfortuna, perché a rischio sismico, hanno potuto aderire a questa misura e alla sinistra non va bene, beh che la sinistra se ne faccia una ragione", osserva Mattinzoli, che sottolinea come sia "curiosa quest'azione coordinata dal centrosinistra, a partire da testate giornalistiche (da cui il sindaco sembra aver fatto 'copia e incolla') fino alle dichiarazioni di alcuni esponenti di quella parte politica, come se non gradissero e non avessero a cuore le sorti dei comuni più piccoli. Come se ci fossero emergenze abitative di serie A e altre di serie B. Ricordiamo al sindaco che la campagna elettorale è finita e che forse è tempo di lavorare davvero per il bene dei cittadini".