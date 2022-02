Milano: Mattinzoli a Sala, 'Non esistono emergenze abitative di serie b'

15 febbraio 2022 a

Milano 15 feb. (Adnkronos) - "Premesso che non amo speculare su fatti incresciosi, come l'incendio di via Bolla, quindi sulla pelle dei cittadini, tengo a precisare che, se il Comune di Milano volesse realmente collaborare dovrebbe svolgere una volta per tutte le proprie competenze e i servizi assegnati, tenendo anche conto di quanto stabilito in modo responsabile al tavolo in Prefettura". Così in una nota l'assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Alessandro Mattinzoli, replica al sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Il sindaco Sala - prosegue Mattinzoli - dovrebbe sapere che, prima che la Prefettura possa sgomberare i 100 'abusivi' di via Bolla, è necessario che alle famiglie più fragili sia assicurato il trasferimento in altre unità abitative. Perché le persone non evaporano. E questa competenza è ascrivibile unicamente ai servizi sociali del Comune e gli sgomberi alle forze dell'ordine".

Mattinzoli tiene a "ricordare al sindaco Sala che il 'PINQuA' (programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) ha stanziato 452 milioni di euro di cui 130 al Comune di Milano e che ci saranno ulteriori 277 milioni per la Città metropolitana di Milano per interventi anche di messa in sicurezza del territorio" e che il bando regionale 'Sicuro, Verde e Sociale' "ha caratteristiche rispondenti alle istanze ministeriali, ovvero adeguamento sismico, efficienza energetica e manutenzioni. I comuni a rischio sismico sono 52 per la maggior parte nel bresciano e nel mantovano".