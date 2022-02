Iv: Boschi a capigruppo, Camera si adegui a norme su unioni civili

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Maria Elena Boschi durante la conferenza dei capigruppo ha chiesto che la Camera si adegui alle norme sulle Unioni Civili. “A quasi sei anni dall'approvazione della Legge, il Parlamento sembra non essersi ancora adeguato alle disposizioni previste per le Unioni Civili. L'autodichia è una prerogativa parlamentare e degli organi costituzionali, ma l'autonomia non può essere una giustificazione per tralasciare l'applicazione di una legge di civiltà. Ora lavoriamo per procedere in fretta”.