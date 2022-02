15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - Per il vaccino Novavax "noi siamo pronti, sono già programmati i presidi hub per darlo. Doveva già arrivare, ora è annunciato per marzo ma il messaggio è che appena arriva siamo pronti dal giorno dopo ad aprire le iscrizioni ad hoc". Lo ha detto Nicola Zingaretti al sito del Messaggero.