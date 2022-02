Covid: Zingaretti, 'la fase sanitaria è vinta, ora è un'altra fase'

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Siamo in una fase delicata ma arriviamo più forti. E' stata la peggiore tragedia ma abbiamo vinto. Ora è un'altra fase, la fase sanitaria è vinta, ora la questione è come convivere con il virus, come riaccendere l'economia, il lavoro. Non facciamo sempre gli stessi errori, si sono dei momenti in cui bisogna unirsi e affrontare i problemi, che non vanno raccontati ma risolti". Lo ha detto Nicola Zingaretti, parlando del Covid, al sito del Messaggero.