Calcio: Marotta, 'Bonomi non l'abbiamo bruciato, non doveva essere nemmeno votato'

Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - "Carlo Bonomi? Non l'abbiamo bruciato, in realtà non doveva essere nemmeno votato nell'elezione di oggi". Così l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, al termine dell'assemblea elettiva della Lega Serie A convocata per eleggere il nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Il presidente di Confindustria ha ottenuto un voto a favore, contro diciannove schede bianche.