Calcio: chiesto il mandato d'arresto internazionale per Robinho

Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - La pm del tribunale di Milano Adriana Blasco ha inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per Robinho, ex attaccante del Milan dal 2010 al 2014, che il mese scorso è stato condannato a 9 anni di carcere in Cassazione assieme all'amico Ricardo Falco per violenza sessuale di gruppo su una ragazza albanese, che subì abusi in un locale milanese la notte del 22 gennaio 2013.