Trivelle: sindaco Soresina (Cr), 'preoccupa libertà esplorazione ma c'è problema energetico'** (2)

15 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Se nel nostro territorio cominciano a trivellare in tutti i Comuni in cui forse c'è il gas, diventa un problema. Se invece l'esplorazione è fatta con cognizione di causa, si potrebbe anche fare una valutazione e capire che tipo di lavoro vogliono fare", prosegue il sindaco di Soresina, che sul Pitesai non vuole sbilanciarsi: "Non mi sento in questa fase di dire se sono a favore o se sono contro. Oggi ci troviamo sicuramente in una situazione che qualche anno fa nessuno si sarebbe mai immaginato, però dipendere sempre dal punto di vista energetico da qualcun altro, significa che quel qualcuno il giorno in cui decide di chiudere i rubinetti, ci lascia a secco. E ci sono attività che chiudono se manca l'elettricità o non hanno il gas".

"Strano - osserva il primo cittadino - che ci si sia resi conto solo adesso, con la crisi Ucraina-Russia, che dipendiamo da altri sulla tematica e mi stupisce questo mettersi ai ripari immediatamente da parte del governo". Quanto alle eventuali trivellazioni "non è sicuramente l'attività che uno sogna di avere nel suo comune o vicino al suo comune, però da qualche parte dobbiamo generare quello che ci serve per vivere", conclude Vairani.