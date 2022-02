Trivelle: No Triv Lombardia, 'problema è serio, allertati oltre 100 Comuni' **

15 febbraio 2022 a

Milano 15 feb. (Adnkronos) - "La provincia di Cremona stocca il 40% del gas nazionale. Il problema è già serio e se si facessero altre attività, diventerebbe più che serio". Lo ha detto all'Adnkronos Ezio Corradi, del coordinamento No Triv Lombardia, a proposito del Pitesai pubblicato dal Ministero della transizione ecologica.

Per questo dopo l'approvazione gli attivisti si sono immediatamente mobilitati: "Abbiamo già mandato il documento del comitato No Triv nazionale a oltre cento Comuni in Lombardia, per capire se vogliono fare un ricorso o prendere una posizione determinata sulla questione del Pitesai".

I Comuni destinatari, tra le province di Mantova, Cremona, Brescia, Lodi, Milano, Monza Brianza e Pavia, sono stati scelti "tra quelli - spiega Corradi - nei quali erano già presenti delle richieste di ricerca, che non si sa bene che fine abbiano fatto o che sono state sospese. Abbiamo allertato gli enti locali, per capire se vogliono aderire a un'iniziativa di carattere più ampio".