Ucraina: Tajani, 'fare di tutto perchè trionfi diplomazia, no a rotture con Russia'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "L'obiettivo è quello di difendere la pace soprattutto ai confini dell'Unione europea, bisogna fare di tutto perchè la diplomazia trionfi, utilizzare tutti gli strumenti possibili per impedire un'invasione da parte russa del territorio ucraino. Bisogna che l'Europa giochi un ruolo da protagonista di più di quanto ha fatto fino ad oggi, naturalmente anche gli Stati Uniti dovranno essere parte importante per convincere Putin a non compiere passi avventati". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando Strasburgo.

"L'Europa -ha aggiunto l'esponente azzurro- deve avere la Russia come interlocutore, essere a favore dell'Ucraina, difendere i diritti e l'integrità territoriale non significa che poi si debba rompere ogni relazione con la Russia. Ecco perchè il dialogo e la diplomazia sono fondamentali".