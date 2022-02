Ucraina: De Petris, 'domani fiaccolata a Roma, crisi va affrontata con diplomazia'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Aderisco con totale convinzione alla fiaccolata contro la guerra promossa domani 15 febbraio alle 18 a Roma, di fronte al Campidoglio, da Sinistra Civica Ecologista. E' necessaria una mobilitazione dal basso, ovunque, quanto più vasta possibile, per fermare l'escalation e impedire che la situazione in Ucraina degeneri in scontro armato e in sanzioni che metterebbero in ginocchio il nostro Paese, portando ancora più alle stelle il costo dell'energia". Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris.

"La crisi deve essere affrontata e può essere risolta solo con gli strumenti della diplomazia e del dialogo. Altre opzioni non dovrebbero neppure essere prese in considerazione. Questo è il dovere costituzionale dell'Italia e questa è la missione dell'Unione europea: fare di tutto, a ogni costo, per evitare che la crisi degeneri provocando vittime, devastazioni e una crisi economica rovinosa", conclude la presidente De Petris.