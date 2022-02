14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Il super bonus, ma più in generale i bonus sull'edilizia, hanno ottenuto un risultato importante per il settore, ma hanno anche dimostrato falle enormi. Le frodi vanno perseguite penalmente”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci in collegamento con l'Aria che tira su La7. “I provvedimenti si devono poter correggere in Parlamento”, ha concluso.