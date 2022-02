14 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Leggi scritte e approvate dal Governo di cui @matteorenzi e Italia Viva facevano parte. Stesso inaccettabile atteggiamento dei 5S sul Tap. Io non c'ero e se c'ero dormivo non funziona e non fa bene alla credibilità della politica". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda replicando alle ultime affermazioni di Matteo Renzi sul superbonus.